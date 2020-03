Michael Bloomberg geen kandidaat meer om Donald Trump op te volgen na tegenvallende Super Tuesday

Michael Bloomberg is geen kandidaat meer om president te worden van de VS. Hij stapt uit de race na een bijzonder tegenvallend resultaat op Super Tuesday en schaart zich achter Joe Biden.

De Democraat was samen met Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren en Tulsi Gabbard kandidaat om het in de strijd om het Witte Huis op te nemen tegen Donald Trump. Hij zette daarvoor honderden miljoenen dollars uit zijn eigen immense vermogen in, maar scoorde erg slecht op Super Tuesday.

Hij stapt uit de race en schaart zich achter Joe Biden, meldt Bloomberg woensdag.

“Ik heb altijd gemeend dat het verslaan van (de Republikeinse president) Donald Trump start met het zich verenigen rond de kandidaat met de beste mogelijkheden om dit te doen. Na de voorverkiezingen van dinsdag is het duidelijk dat die kandidaat mijn vriend en geweldige Amerikaan Joe Biden is”, zegt de miljardair in een schriftelijke verklaring.