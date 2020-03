Belgisch jeugdinternational en hot in Nederland, maar Cyriel Dessers heeft eerste selectie voor Nigeria beet

Cyriel Dessers (25) is geselecteerd voor Nigeria voor de wedstrijd tegen Sierra Leone. De spits van Heracles heeft een Belgische moeder en een Nigeriaanse vader en heeft sinds vorige week een Nigeriaans paspoort.

“Zo vereerd en trots”, reageerde Dessers op zijn oproepingsbrief. “Ik kan niet wachten om het groen-witte shirt te dragen en het team te ontmoeten.”

Belgisch jeugdinternational

De 25-jarige Dessers is een voormalig Belgisch jeugdinternational, maar voor de Rode Duivels werd hij nooit in overweging genomen. Nigeria bleek wel geïnteresseerd en sinds begin dit jaar verkreeg hij ook de Nigeriaanse nationaliteit, waardoor niets nog een eerste oproepingsbrief in de weg stond.

Nigeria neemt het in de kwalificaties van de Afrika Cup op tegen Sierra Leone (27/3 en 31/3). Omdat dat competitieve matchen zijn, zijn ze bindend. Met andere woorden: maakt Dessers zijn debuut, dan kan hij niet meer voor de Rode Duivels uitkomen.

Bij de Super Eagles krijgt hij voorin wel met heel wat concurrentie af te rekenen. In de selectie zitten onder meer Ahmed Musa, Victor Osimhen (ex-Charleroi), Samuel Kalu en Moses Simon (beiden ex-AA Gent), voormalig toptalent Kelechi Iheanacho en Alex Iwobi.

So honoured and proud. Can’t wait to wear the Green-White jersey and meet the team! ???? @NGSuperEagles #naija https://t.co/zAD6WQA086 — Cyriel Dessers (@CyrielDessers) March 4, 2020

Dessers scoorde dit seizoen bij Heracles Almelo al vijftien keer in de Eredivisie en is daarmee topschutter. Afgelopen weekend maakte hij nog de enige treffer in de 1-0-zege tegen Ajax. Voor Heracles speelde hij bij onze Noorderburen voor FC Utrecht en NAC Breda. In België kwam de doorbraak er niet tijdens passages bij Lokeren en Oud-Heverlee Leuven.