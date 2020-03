Wie heeft Jakub (26) gezien?

Brugge - De politie en het parket zijn op zoek naar de 26-jarige Jakub Florczyk uit Brugge. Hij werd op vrijdag 28 februari voor het laatst gezien in zijn woning in de Kanunnik Duclosstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de jongeman.

Jakub is ongeveer 1,8 meter groot en heeft kort, lichtbruin haar. Hij draagt een bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een sportbroek, een lange winterjas en sportschoenen. Aan Jakub zelf wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie en zijn naasten om hen gerust te stellen.

Heeft u Jakub gezien, dan kan u contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30300 of via email naar opsporingen@police.belgium.be.