Liesbeth Homans (N-VA) streng tijdens debat over coronavirus: “Als het u niet interesseert, ga naar de koffiekamer”

Woensdag debatteerden de Vlaamse parlementsleden over het coronavirus tijdens het wekelijks vragenuurtje in het Vlaams Parlement. Toen Emmily Talpe (Open VLD) een vraag wilde stellen aan Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), bleef het te rumoerig in de zaal. Dat was niet naar de zin van voorzitter Liesbeth Homans (N-VA), die de parlementsleden én de regering streng berispte: “Als het u niet interesseert, ga naar de koffiekamer. Het stoort ontzettend.”