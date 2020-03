In het rusthuis zijn ze gerust over coronavirus: “Och, de Spaanse en de Mexicaanse griep hebben we ook overleefd”

Mariakerke -

Zonder paniek en met veel ontsmettingsgel. Ziedaar hoe de meeste rusthuizen in België het hoofd koel houden in volle coronacrisis. “Onze bewoners lopen het grootste risico van iedereen. Vijftien procent kans dat ze eraan sterven als ze besmet geraken”, zegt directeur Steve Sercu van het WZC Zuiderlicht in Mariakerke bij Gent. “Maar zover zullen we het nooit laten komen.”