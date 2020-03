Affiche van Werchter Boutique klaar

De affiche van Werchter Boutique is afgerond. Vier Belgische groepen vervolledigen de line-up van het eendaagse muziekfestival op 20 juni in het Festivalpark in Rotselaar. Dat meldt Nele Bigaré van het organiserende Live Nation woensdag.

Werchter Boutique 2020 wordt geopend in het West-Vlaams door Brihang. Loïc Nottet komt op de festivalweide van Werchter zijn nieuw album Sillygomania voorstellen. De Brusselse rapkoning Zwangere Guy komt er zijn succes verzilveren. De vierde nieuwe groep is Bazart. “Stuk voor stuk hitparadehelden van eigen bodem”, zegt Bigaré. De headliners van Werchter Boutique waren eerder al bekendgemaakt: Taylor Swift, Ellie Goulding en 5 Seconds of Summer.

Tickets voor het dagfestival op 20 juni zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Een gewoon ticket kost 92 euro. Kaartjes voor de golden circle, die gegarandeerde toegang geven tot het vak net voor het podium tijdens de show van Taylor Swift, zijn uitverkocht.