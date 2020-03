Waarom is neusspray zo verslavend en hoe raak je ervan af?

Staf Coppens zag geen andere uitweg meer: hij liet zijn neus rechtzetten om zo eindelijk verlost te zijn van de flesjes neusspray waar hij al tientallen jaren aan verslaafd was. En hij is niet alleen: ongeveer de helft van alle neussprays wordt gekocht door mensen die ze al meer dan een jaar continu gebruiken en neus-, keel- en oorartsen en apothekers waarschuwen voor de verslavende effecten van het schijnbare wondermiddel. Gelukkig zijn er ook minder drastische oplossingen.

Waarom zijn de sprays zo verslavend?

Decongestieve of ontzwellende neussprays zoals Otrivine of Nasa-rhinatiol zijn letterlijk een verademing: door xylometazoline of tramazoline knijpen de bloedvaten in ...