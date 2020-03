Liters schuim stromen uit toiletten door chemisch lek: “Het leek op een vulkaan”

Gent - Een lek in een zeepverwerkend bedrijf in de Gentse Afrikalaan zorgde woensdagavond voor bizarre toestanden. Uit de riooldeksels en de toiletten in de buurt stroomden liters schuim. “Het leek op een vulkaan”, zegt buurtbewoner Freddy (68).

“Drie weken geleden stond er een klein beetje schuim op mijn toilet”, zegt Freddy De Pauw die in de Amerikalaan, een zijstraat van de Afrikalaan, woont. “Ik dacht er niks van, misschien was mijn toilet verstopt of zoiets in die aard.” Toen Freddy woensdagnamiddag thuiskwam in zijn koerstenue geloofde hij zijn eigen ogen niet. “Heel mijn badkamer zat onder het schuim. Het bleef maar komen uit mijn toilet, het was zoals een vulkaan. Een schuimvulkaan.” Freddy zag geen andere optie dan met een emmer zijn toilet af te dekken om te stroom tegen te gaan. Op straat gebeurde hetzelfde tafereel, het schuim kwam al over het riooldeksel. “Het ruikt nog fris, dat geluk hebben we. En gelukkig is het geen water, anders zou mijn benedenverdieping volledig vernield zijn.”

Foto: jdu

Een andere buurtbewoner kreeg ook te maken met het schuim. “Ik zag hoe rond 16.30 uur het schuim door het riooldeksel kwam”, zegt een buurtbewoner. “Ik belde richting het zeepbedrijf, maar zij wisten nog van niks”. De brandweer kwam iets later ter plekke. Zij ontdekten dat er een chemische stof lekte uit een leiding van een zeepverwerkend bedrijf in de Afrikalaan. “We hebben onmiddellijk een antischuimmiddel in de riolering gespoten”, zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. “De chemische stof wordt opgepompt en is PH-neutraal. Er is geen gevaar voor de gezondheid.” Voor Freddy zat er niks anders op dan het schuim op te scheppen in een ton en te dumpen op straat.