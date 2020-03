Pas naar eerste leerjaar wanneer kind voldoende Nederlands kent? Koepels wijzen voorstel van Weyts af

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil kinderen pas toelaten tot het eerste leerjaar wanneer ze een bepaald basisniveau Nederlands halen. Dat staat in een voorlopig voorstel waarover de Vlaamse regering zich nog moet buigen. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) gaat er alleszins niet mee akkoord. “Zulke jonge kinderen zijn niet gediend met een extra jaar in de wachtkamer.”