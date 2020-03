Weinig hond, veel karakter: het verhaal achter de populairste hond van Vlaanderen

We zitten massaal aan de chihuahua. Het ‘kleinste hondje ter wereld’ is het hoogst vertegenwoordigd tussen de Vlaamse viervoeters, zo bleek uit cijfers van de centrale databank DogID. Maar waar komt dat schattig beestje nu vandaan? En is het uberhaupt wel een hondje? “Mijn hart bloedt als ze zeggen dat het in een sjakosj thuishoort. Het kan zoveel meer dan dat.”