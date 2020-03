Red Flames starten Algarve Cup met nederlaag tegen Nieuw-Zeeland na strafschoppen

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg heeft woensdagavond in zijn eerste wedstrijd op de Algarve Cup in het Portugese Parchal 1-1 gelijk gespeeld tegen Nieuw-Zeeland. In de penalty’s gingen de Red Flames onderuit.

De Flames kwamen in Portugal al snel 1-0 achter en moesten voor de gelijkmaker van de ingevallen Chloé Vande Velde wachten tot de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Toen stonden de Belgen al twintig minuten met elf tegen tien, na rood voor de Nieuw-Zeelandse Butch. Tine De Caigny leek nog de onverhoopte 2-1 te maken, maar dat doelpunt werd afgekeurd.

Na 90 minuten volgden onmiddellijk strafschoppen en daarin waren de Nieuw-Zeelanders met 6-5 te sterk. Voor de Flames misten Deloose en Wijnants hun strafschop. Bij winst kwamen de Flames meteen in de halve finales terecht van het prestigieuze toernooi. Nu moeten ze nog twee klassementswedstrijden afwerken.

België neemt voor het eerst deel aan de Algarve Cup sinds zijn vijfde plaats in 2016. Na de Algarve Cup volgt er nog een oefenwedstrijd tegen Noorwegen (9 april in Oostende) voor het team van bondscoach Ives Serneels, in aanloop naar de belangrijke EK-kwalificatiematch tegen Zwitserland (14 april in Leuven).