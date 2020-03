Moordenaar bewaart hoofd slachtoffer anderhalf jaar bij hem thuis

Een 39-jarige man uit het Henegouwse Hornu wordt verdacht van moord op een dakloze, wiens hoofd hij gedurende anderhalf jaar thuis bewaard heeft. Het parket van Bergen bevestigt de arrestatie, maar geeft voorlopig weinig commentaar.

De verdwijning in oktober 2018 van Jordan Dewilde, een 31-jarige dakloze uit Bergen, dreigde nooit opgelost te geraken. Tot een lotgenoot van de vermiste de politie onlangs vertelde dat hij eind 2018 in Hornu onderdak had gekregen bij een man, die er prat op ging dat hij Dewilde had omgebracht. “Hij vertelde dat hij het lichaam in stukken had gesneden. Sommige delen had hij gedumpt, maar het hoofd en enkele andere lichaamsdelen had hij thuis bewaard.”

De politie voerde dinsdag huiszoekingen uit in het huis van de verdachte en trof daar inderdaad een hoofd en andere lichaamsdelen aan. Volgens het onderzoek gaat het wel degelijk om resten van de vermiste Jordan Dewilde. De verdachte verschijnt donderdag voor de onderzoeksrechter.