Moslimtrut, zandneger, aandachtshoer… Politica’s zijn bagger op sociale media beu

Tot hier en niet verder. De seksuele en racistische verwijten moeten stoppen. Het is de boodschap van Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi, die woensdag op sociale media aan de alarmbel trok en daarvoor heel veel bijval kreeg van andere politica’s. “Sinds ik de stap naar de politiek zette, kan ik geen Facebook-bericht, video of idee meer posten of de riool gaat open. We mogen daar niet meer over zwijgen”.