Politie zoekt dader van aanranding op trein

De politie is in samenwerking met het opsporingsprogramma Faroek op zoek naar een man die zich in oktober schuldig maakte aan aanranding op een trein. De verdachte begon te masturberen en verplichtte zijn slachtoffer in de trein tot deelname.

De verdachte glipte achter de rug van het slachtoffer mee door de poortjes op het station van de luchthaven in Zaventem. Op camerabeelden is te zien hoe een man inderdaad meeglipt met het slachtoffer. “Ik lette er niet echt op, omdat ik mijn trein wilde halen”, zegt de jongeman in het programma Faroek, die de schuilnaam Arno kreeg. “Toen hij vroeg of de trein naar Brussel ging, knikte ik en hij stapte op.”

Het slachtoffer ging in de eerste wagon van de trein zitten, er was op dat moment niemand anders aanwezig. “De man kwam naast me zitten, en ik kon niet meer weg”, getuigt Arno. Plotseling haalde de verdachte zijn geslachtsdeel boven en begon hij te masturberen. Het slachtoffer kon geen kant uit en werd zelfs gedwongen om mee te doen.

“Ik had schrik dat hij misschien een mes bij had”, getuigt de student anoniem in het opsporingsprogramma Faroek. “Ik hield me heel sterk tegen toen hij mijn hoofd nam. Ik was bang dat het erger zou worden. Het was afschuwelijk.”

Na afloop verdween de man naar de toiletten. Arno denkt dat de man onder invloed was van drugs, want hij rook naar marihuana. De dader stapte af in Brussel-Noord en wandelde via de Aarschotstraat naar buiten. In het station van Brussel-Centraal belde het slachtoffer in shock zijn moeder op.

De politie is op zoek naar getuigen en hoopt de man te kunnen identificeren. Via camerabeelden werd achterhaald dat de man vanuit Bergen met de trein naar de luchthaven ging en daar anderhalf uur rondliep. Op het moment van de feiten droeg de man een zwarte vest en een rode T-shirt.

Wie de man herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300.