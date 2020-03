Jonathan David versus Dieumerci Mbokani: wie wordt topschutter? De strijd tussen het jonge geweld en de ervaren killer

Allebei 18 goals, allebei in topvorm. Nek aan nek en als gedeeld topschutter gaan Jonathan David (20) van AA Gent en Dieumerci Mbokani (34) van Antwerp de play-offs in. Doordat hij meer doelpunten gemaakt heeft op verplaatsing, prijkt de stier voorlopig op de rug van Mbokani, maar de strijd om de Gouden Stier is nog lang niet gestreden. Wij staken ons licht op bij drie ex-topschutters.