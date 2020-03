Alle koersen afgeschaft, alle scholen dicht, voetbalwedstrijden achter gesloten deuren: Italië valt stil door coronavirus

In Italië is het zwemmen of verzuipen: de bestaande maatregelen tegen het coronavirus blijken onvoldoende om de epidemie onder controle te krijgen. Het land is nu al het op twee na meest getroffen land ter wereld, dus grijpt de overheid fors in. Het openbare leven wordt zo goed als volledig stilgelegd: scholen en bioscopen gaan dicht, en sportwedstrijden worden afgewerkt zonder publiek of zelfs helemaal afgelast.