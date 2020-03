Daar is de buxusmot al terug

Lummen - Door het uitblijven van de winterkou is de buxusrups her en der al opgedoken. Normaal verschijnen ze pas vanaf april, maar nu zijn de rupsen vroeger dan normaal uit hun cocon gekropen.

Onder meer in Lummen werden er al exemplaren gespot. De buxusmot is in 2010 overgekomen uit Azië en haar larven zorgden in geen tijd voor een ravage aan de buxusplanten. Toch raadt Jochem Bonte van het Vlaams instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) af om de beestjes nu al met insecticiden te lijf te gaan. “Je wacht daarvoor beter tot april. Nu zal je weinig rupsen raken, omdat de meeste nog niet actief zijn.”