CLUBNIEUWS. Eindelijk hoop voor Dimata bij Anderlecht, Wolf ook volgend seizoen trainer in Genk

Velen vreesden het ergste voor zijn voetbaltoekomst, maar er is opnieuw hoop voor Anderlecht-spits Landry Dimata. ? In elk scenario start Genk ook volgend seizoen met Hannes Wolf (38), die een contract voor onbepaalde duur tekende, als trainer. Uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Eindelijk hoop voor Dimata

Binnenkort is het 400 dagen geleden dat Landry Dimata (22) nog eens een officiële wedstrijd heeft gespeeld. Meer dan een jaar en een operatie later traint Dimata nog altijd niet met de groep. Velen vreesden het ergste voor zijn voetbaltoekomst, maar er is opnieuw hoop. De spits revalideerde bij kinesist Lieven Maesschalck en maakt progressie. Dat betekent niet per se dat hij dit seizoen nog matchen zal spelen. Hij mist enorm veel ritme en aansluiten bij de groep zou al een succes zijn. Vorig seizoen was Dimata nog RSCA-topschutter met 13 goals. Zijn contract loopt tot 2023. (jug)

KRC GENK. Wolf ook volgend seizoen trainer

Speelt RC Genk straks Play-off 1 of 2, haalt het een Europees ticket? In elk scenario start Genk ook volgend seizoen met Hannes Wolf (38), die een contract voor onbepaalde duur tekende, als trainer. Op het vlak van puntenoogst doet Wolf (20 op 42) het nochtans amper beter dan zijn voorganger Mazzu (21 op 45). “Wij kijken bij de beoordeling van een coach verder dan de behaalde punten”, zegt technisch directeur Dimitri­ de Condé. “Wolf bracht duidelijkheid en intensiteit. De lat wordt hoog gelegd en dat is wat onze jonge spelersgroep nodig heeft.”(mg)

STANDARD. Dussenne hervat groepstraining

Noë Dussenne heeft gisteren de groepstraining bij Standard hernomen. De ­27-jarige verdediger was sinds eind augustus buiten strijd nadat hij op training de voorste kruisband van zijn rechterknie had gescheurd.(bfa)

KV MECHELEN. Nog geen Van Damme op training

Joachim Van Damme (rug) trainde ook gisteren nog niet met de groep bij KV Mechelen. Vandaag moet blijken of hij de belangrijke wedstrijd van zaterdag tegen Eupen haalt. Een scan bracht dinsdag geen ernstige letsels aan het licht. Aanvoerder Kaya (enkel) trainde wel probleemloos mee en komt weer in aanmerking voor een selectie.

Clément Tainmont, vrijdag in Sint-Truiden nog afwezig wegens last aan de hamstrings, deed slechts aan een deel van de training mee. Vandaag kan hij in principe de volledige sessie afwerken.(dige, thst)

AA GENT. Geen signeersessie met Owusu en Dejaegere door coronavirus

Normaal organiseerde AA Gent gistermiddag een signeersessie in de fanshop van de Ghelamco Arena. De fans konden een handtekening of een selfie bemachtigen van Brecht Dejaegere, Elisha Owusu en twee speelsters van de KAA Gent Ladies. Maar gisteren werd dat evenement in laatste instantie geannuleerd­. De risico’s van het coronavirus waren volgens de medische staf van de Buffalo’s te groot om een signeersessie te laten doorgaan. Het evenement werd naar een latere datum uitgesteld.(ssg)

CLUB BRUGGE. De Cuyper scoort beauty bij de beloften

De beloften van Club Brugge hebben zich herpakt na de bekeruitschakeling. De jonkies wonnen maandag met 0-2 op het veld van OH Leuven. Opvallend: Maxim De Cuyper, twee keer aan de aftrap bij de A-kern tegen Manchester United, maakte een beauty. Op een afvallende bal poeierde hij de 0-1 mooi onder de lat binnen. Na de rust legde Baeten de 0-2 vast. De Brugse beloften komen zo met een match minder gespeeld op één punt van leider Anderlecht.(jve)

KV KORTRIJK. D’Haene telt meeste speelminuten in de Jupiler Pro League

Kristof D’Haene is de speler met de meeste speelminuten in de Jupiler Pro League. “De beste linksachter van de competitie”, volgens Gert Verheyen, zit al aan 2.516 minuten dit seizoen. Enkel tegen Moeskroen werd D’Haene vier minuten voor tijd naar de kant gehaald. D’Haene genoot afgelopen zomer interesse van Gent. Zijn contract bij Kortrijk loopt tot juni­ 2021.(gco)

ZULTE WAREGEM. Seck en Baudry trainen nog binnen

Ibrahima Seck traint nog steeds binnen. De verdedigende middenvelder sukkelt met de rug, buikspieren en adductoren. Ook Marvin Baudry heeft nog niet op het veld getraind. De centrale verdediger heeft last aan de buikspieren. Het is nog niet duidelijk wanneer beide spelers opnieuw in actie kunnen komen.(jcs)