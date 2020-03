Belgen mogen donderdag ‘coronahotel’ op Tenerife verlaten en landen om 20 uur in Oostende

De meer dan honderd Belgen die al negen dagen in quarantaine zitten in hun hotel op Tenerife mogen donderdag naar huis. Ze landen donderdagavond op de luchthaven van Oostende.

“Om 16 uur worden we opgepikt in ons hotel. Om 20 uur landen we normaal gezien in Oostende”, zegt een van de achtergebleven Belgen.

Met meer dan 150 waren ze, landgenoten die de krokusvakantie doorbrachten in het H10-hotel Costa Adeje Palace op Tenerife. Maar aan het begin van hun vakantie bleek dat enkele Italiaanse gasten besmet raakten met het coronavirus. Daarop ging het hotel in lockdown.

Een tiental landgenoten die zeker geen contact hadden met de zieke Italianen mochten vorige week al vertrekken. De andere moesten zeker tot 10 maart in quarantaine blijven.

Sinds begin deze week werkten de Belgische autoriteiten en touroperator TUI aan een evacuatieplan. Nu heeft de Spaanse overheid het licht op groen gezet en kunnen de Belgen vertrekken met een chartervlucht.

TUI liet vandaag al weten dat ze geen extra kosten aanrekenen en dat de reizigers die in quarantaine zaten een compensatie mogen verwachten.