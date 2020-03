Eén derde van de vrouwen heeft minder dan 750 euro pensioen

Maar liefst 1 op de 3 vrouwen heeft een pensioen van minder dan 750 euro. Het gaat om bijna 360.000 vrouwen, blijkt uit recente cijfers van de Federale Overheidsdienst Pensioenen. Meer dan de helft van de vrouwen heeft minder dan 1.250 euro.

Dat het pensioen van vrouwen een derde lager ligt dan dat van mannen heeft te maken met hun loon dat tijdens hun carrière lager ligt, maar ook met een onvolledige loopbaan. Omdat vrouwen meer dan mannen voor hun kroost zorgen en om die reden deeltijds werken of meer verlofstelsels opnemen.

Volgens berekeningen van de Partij van de Arbeid zal de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen op termijn zelfs nog stijgen. Het is voor voorzitter Peter Mertens de aanleiding om nog eens aan te dringen op een pensioen van 1.500 euro. “Méér dan 1 miljoen vrouwen hebben een pensioen onder de 1.500 euro netto, een overdonderende meerderheid dus.” Mertens en PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte willen het bedrag optrekken door onder meer het minimumpensioen te berekenen op 40 in plaats van 45 jaar. Volgens PVDA is die 1.500 euro betaalbaar. “Volgens berekeningen van het Planbureau kost dit 3,2 miljard. Dat is de helft van het bedrag dat de regering-Michel in de tax shift investeerde”.