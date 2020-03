Rooney tegen ex-club Man U in FA Cup

Eerst werd het Crystal Palace van Christian Benteke uitgeschakeld, daarna was Northampton Town aan de beurt. En donderdagavond komt grootmacht Manchester United op bezoek in Pride Park. “Het is altijd raar om tegen je ex-club te spelen, zeker als je er zo lang gespeeld hebt”, zegt Rooney op de clubwebsite. “Ik beleefde er fantastische jaren, maar nu wil ik gewoon doorgaan tegen hen, in 90 of 120 minuten.” Rooney speelt bij zijn huidige club in de Championship vanuit een meer teruggetrokken positie en niet meer als hangende spits zoals in zijn beste periode in Manchester. Op het middenveld vormt hij nu een tandem met de 19-jarige Max Bird, die nota bene een supporter van Manchester United werd toen zijn kapitein er furore maakte. “Misschien is hij dan nog een tikkeltje nerveuzer voor de wedstrijd dan ik, maar ik zal hem wel kalmeren”, knipoogde Rooney.