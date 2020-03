Turkije beschuldigt Grieken van doodschieten migrant

De situatie van de duizenden migranten die zich hebben verzameld in het niemandsland tussen Griekenland en Turkije wordt steeds precairder. De lokale autoriteiten van het nabijgelegen stadje Edirne stuurden gisteren het bericht de wereld in dat één migrant is doodgeschoten door de Grieken en dat vijf anderen gewond raakten. Op videobeelden is te zien hoe een groep migranten vlakbij de grens door een veld rent, in een poging om traangas te ontlopen. Enkele mannen dragen een gewonde man op een geïmproviseerde brancard. De Grieken ontkennen nochtans met klem met scherp te hebben geschoten. “Turkije verspreidt fake news”, klonk het.

Sinds Turkije vorige week de grens voor open verklaarde, verzamelen duizenden migranten aan de Griekse grens. Griekenland zegt sinds zaterdag 32.423 migranten te hebben tegengehouden aan de grens en 231 mensen te hebben gearresteerd.

De crisis in Griekenland heeft woensdag geleid tot een spoedvergadering van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Migratie. Een aantal lidstaten liet voor de aanvang van die vergadering weten bereid te zijn om niet-begeleide minderjarigen uit de overvolle opvangkampen op de Griekse eilanden te willen halen. (jvde)