Eindelijk hoop voor Dimata

Binnenkort is het 400 dagen geleden dat Landry Dimata (22) nog eens een officiële wedstrijd heeft gespeeld. Op 10 februari 2019 deed de Anderlecht-spits nog mee tegen Zulte Waregem, maar toen werd het kraakbeenprobleem in zijn knie onhoudbaar. Meer dan een jaar - en een operatie - later traint dimata nog altijd niet met de groep. Velen vreesden het ergste voor zijn voetbaltoekomst, maar er is opnieuw hoop. De spits revalideerde bij kinesist Lieven Maesschalck om zijn knie te versterken en maakt progressie. Dat betekent niet per se dat Dimata dit seizoen nog matchen zal spelen. Hij mist enorm veel ritme en aansluiten bij de groep zou al een succes zijn. Vorig seizoen was Dimata nog RSCA-topschutter met 13 goals. Zijn contract loopt tot 2023. (jug)