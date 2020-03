Man gaat ex te lijf na relatiebreuk, zelfs gevangenis houdt hem niet tegen: "Dit moet stoppen"

Mechelen -

Een man uit Mechelen is het afgelopen najaar compleet door het lint gegaan omdat hij de relatiebreuk met zijn ex-vriendinnetje niet wou accepteren. Hij viel de vrouw aan in haar appartementsgebouw, sleurde haar in de wagen en sloeg haar. Volgens het slachtoffer viel hij haar ook recent nog lastig. “Het moet stoppen. Hij moet mij met rust laten”, zei ze aangeslagen. Het parket eiste 30 maanden effectieve celstraf tegen de stalker.