Coronavirus overleeft desinfecterend middel niet

Uit een studie blijkt dat patiënten met het nieuwe coronavirus hun slaapkamers en badkamers zwaar besmetten. Als de ruimtes echter twee keer per dag worden schoongemaakt met een desinfecterend middel, overleeft het virus niet, zo blijkt uit een analyse die woensdag werd gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift JAMA.

De studie, uitgevoerd door onderzoekers van het National Centre for Infectious Diseases in Singapore en de DSO National Laboratories, werd gestart nadat het coronavirus zich had verspreid naar sommige Chinese ziekenhuizen.

Van eind januari tot begin februari onderzochten ze de kamers van drie patiënten in quarantaine. Een van de kamers werd getest voor de gebruikelijke reiniging, terwijl de andere twee werden geanalyseerd na desinfectiemaatregelen.

De patiënt wiens kamer werd getest voor het schoonmaken had een eenvoudige hoest, terwijl de andere twee ernstiger symptomen vertoonden zoals hoest, koorts en kortademigheid.

Geen spoor na schoonmaken

Ondanks zijn milde symptomen had de eerste patiënt dertien van de vijftien door de onderzoekers geanalyseerde oppervlakken besmet, waaronder zijn stoel, bed, raam en vloer. In zijn toilet vertoonden drie van de vijf geteste oppervlakken, waaronder zijn gootsteen en kom, sporen van het virus, wat suggereert dat ontlasting een transmissieroute zou kunnen zijn.

De luchtmonsters uit zijn kamer bleken negatief te zijn, maar de monsters uit zijn ventilatieopeningen keerden positief terug, waaruit blijkt dat de verontreinigde druppeltjes door luchtstromen kunnen worden vervoerd.

De andere twee kamers die waren getest nadat ze waren schoongemaakt, vertoonden echter geen tekenen van het virus.

Wetenschappers besloten dat omgeving “een potentieel middel voor overdracht” is en dat “strikte naleving van milieu- en handhygiënische maatregelen” essentieel is.