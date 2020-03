Pentagon minimaliseert aanvallen van taliban in Afghanistan

Generaal Mark Milley werd bevraagd in een commissie in het Amerikaanse Congres. Foto: REUTERS

Het Pentagon heeft woensdag de ernst van de aanvallen van de taliban van de voorbije dagen geminimaliseerd. Door die aanvallen rijzen twijfels over het vredesakkoord dat de Verenigde Staten en de taliban enkele dagen geleden hebben ondertekend.

“Er zijn de afgelopen 24 of 48 uur verschillende aanvallen geweest en ze zijn allemaal afgeslagen”, verklaarde generaal Mark Milley in een commissie in het Amerikaanse Congres. Hij werd daar bevraagd over het geweld in Afghanistan na een bestand van negen dagen. “Het ging om kleine, beperkte aanvallen op controleposten”, aldus Milley.

Volgens de generaal omvat het akkoord met de taliban een reeks van verplichtingen voor de rebellen. Zo mogen ze “geen aanvallen tegen 34 provinciehoofdsteden uitvoeren, geen aanvallen op Kaboel, geen zelfmoordaanslagen, geen bomauto’s, geen aanvallen op Amerikaanse strijders of strijders van de internationale coalitie”. “Die aanvallen vinden niet plaats. Ja, er zijn er een aantal, maar ze zijn klein en worden onderdrukt”, besluit Milley.

Zo voerde het Amerikaanse leger in de Afghaanse provincie Helmand, in het zuidwesten van het land, luchtaanvallen op de taliban uit. Dat deelde een legerwoordvoerder mee. De luchtaanvallen waren bedoeld om een aanval van de taliban op Afghaanse troepen in Nahr-e Saraj tegen te houden, zei kolonel Sonny Leggett, de woordvoerder van de Amerikaanse troepen in Afghanistan, op Twitter. Hij had het over een “defensieve” actie van het Amerikaanse leger.

Vier burgers gedood

Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken vonden de voorbije 24 uur 30 aanvallen van de taliban plaats in 15 van de 34 Afghaanse provincies. Daarbij kwamen 4 burgers, 11 leden van de veiligheidsdiensten en 17 rebellen om.

Het geweld in Afghanistan was vorige week fors afgenomen na een tijdelijke wapenstilstand waarmee de taliban hadden ingestemd. Dat was een van de voorwaarden voor de ondertekening van een vredesakkoord met Washington. Sinds het aflopen van die wapenstilstand zijn de taliban opnieuw aanvallen beginnen uit te voeren, maar enkel op Afghaanse troepen.

Volgens de Amerikaanse minister van Defensie, Mark Esper, respecteren de taliban het akkoord omdat ze geen Amerikaanse troepen aanvallen. Maar ze houden zich niet aan de afspraken om het geweld te beperken.

De taliban hadden duidelijk gemaakt dat er geen definitief einde van het geweld zou komen zolang er geen intra-Afghaans akkoord wordt gesloten. Onenigheid over het vrijlaten van 5.000 gevangenen vormt momenteel nog een struikelblok bij die gesprekken.