Automatisering bij justitie leidt tot meer betaalde boetes

Sinds de automatisering van het boetesysteem worden verkeersboetes een stuk sneller betaald. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Justitie. Door de komst van onder meer een QR-code op de boete, waarmee mensen in enkele klikken kunnen betalen, wachten overtreders minder lang met betalingen, bericht Het Laatste Nieuws donderdag.

In december 2019 werd op boetes een universele QR-code gezet. Toen betaalden 22.224 mensen hun boete via de QR-code, goed voor 6,44 procent van de 345.203 te betalen boetes toen. “Dat aantal is de voorbije maanden bijna verdubbeld”, aldus Landtsheere. Vorige maand gebruikten 38.282 mensen - of 12,10 procent - de code.

“Die QR-code biedt heel wat voordelen”, zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie. “Het gaat veel sneller. En dubbele betalingen zijn onmogelijk.” Dubbel betaalde boetes zetten een hele administratieve keten in gang, en de terugbetaling kan enkele maanden op zich laten wachten.

De QR-code is één van de onderdelen van de automatisering van justitie, die er moet voor zorgen dat de pakkans groter lijkt. Vroeger lagen de stapels papieren processen-verbaal in dozen te wachten tot ze werden verstuurd naar de overtreders. Dat ging soms zo traag, dat een aanzienlijk deel van de boetes werd geseponeerd.