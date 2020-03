Van de nood een deugd maken: Hazard bezoekt basketbalmatch in afwachting van operatie

Eden Hazard vertoeft sinds woensdag in Texas waar hij donderdag geopereerd wordt aan zijn rechterenkel. Een operatie die de Rode Duivel nadien een aantal maanden revalidatie oplevert, waardoor Hazard woensdagavond besloot om nog snel even te ontspannen door een match van de lokale NBA-ploeg Dallas Mavericks mee te pikken.

Hazard zag hoe de Mavericks New Orleans Pelicans versloegen met 127-123. Nadien kreeg de ster van Real Madrid een rondleiding in de kleedkamers en ontmoette hij er Luka Doncic. De Sloveen - die tussen 2015 en 2018 bij de basketbaltak van Real actief was - is een slordige 25 centimeter groter dan onze landgenoot en dat kun je in onderstaand filmpje moeilijk negeren.