TGV tussen Straatsburg en Parijs ontspoord door grondverzakking: bestuurder zwaargewond, 20 lichtgewonden

In Frankrijk is de locomotief van een hogesnelheidstrein (TGV) tussen Straatsburg en Parijs uit de sporen geraakt. Daarbij is de bestuurder zwaargewond geraakt. Er is ook sprake van 20 lichtgewonden.

Volgens lokale media ligt een grondverzakking aan de basis van het ongeval. De bestuurder van de trein raakte zwaargewond, hij is per helikopter afgevoerd. Twintig passagiers raakten lichtgewond. Het ongeval gebeurde donderdagochtend rond 7.30 uur. De brandweer is ter plaatse, aldus de prefectuur van het departement Bas-Rhin.

De SNCF meldt dat het treinverkeer onderbroken is uit veiligheidsoverwegingen door “een incident met een tgv in Vendenheim, tussen Straatsburg en Parijs-Oost”.

Volgens een passagier is de trein niet omgekanteld. Op foto’s die het lokale medium Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) publiceerde, is dat te zien. Ook lijkt de voorkant van de locomotief beschadigd.