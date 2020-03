Recordaantal bedrijven op zoek naar talent op We are Chemistry

De chemiesector heeft ook de komende jaren nog veel talent nodig, niet alleen specialisten in de chemie maar ook tal van andere profielen, niet in het minst ook 'digitale kraks'. Daar gaan bedrijven op 25 maart in Antwerpen naar op zoek tijdens de negende editie van We are Chemistry.

Voor deze editie van het jobevenement mag de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM), in samenwerking met sectorfederatie essenscia Vlaanderen, opnieuw een recordaantal deelnemende bedrijven (26 in totaal) verwelkomen, van kleinere kmo's tot multinationals.

“De grote interesse is enerzijds het bewijs dat het jobevent zijn vruchten afwerpt. Bedrijven weten intussen dat hier heel wat talent te rapen valt. Anderzijds is het ook een teken dat ze veel vacatures hebben. De voorbije jaren zijn er in de sector jaarlijks zo'n 3.000 jobs bijgekomen en dat gaat nog door”, kaart Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia aan.

Met een grote cluster aan bedrijven in de (petro)chemie, farma-industrie en kunststoffennijverheid is met name Antwerpen, volgens hem, nog altijd aantrekkelijk als investeringslocatie. “Getuige daarvan een aantal recente investeringsprojecten.”

Innovatie

Bedrijven investeren niet alleen in productie, maar zetten ook sterk in op innovatie, oppert Beckx. “Dat biedt boeiende uitdagingen voor wie mee het verschil wil maken. Voor de huidige generatie biedt de chemie uitgelezen kansen om in hun job mee zin te geven aan thema's die hen nauw aan het hart liggen."

