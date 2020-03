Nog geen week na steekpartij opnieuw buschauffeur aangevallen nabij Hulst: man gaat bus te lijf met ijzeren staaf

In Hulst is een man woensdagavond een bus van De Lijn te lijf gegaan met een ijzeren staaf. Nog geen week geleden werd ook in Hulst een chauffeur van De Lijn neergestoken. De politie heeft twee verdachten opgepakt.

De Lijn bevestigt dat er een incident in Hulst heeft plaatsgevonden. “Gezien het om een onderaannemer van De Lijn gaat, hebben we dit indirect vernomen”, zegt de woordvoerder. “Om nog onbekende redenen heeft een persoon een tik gegeven op de voorruit van de bus. Een onderzoek moet de verdere details uitklaren.”

Volgens BN De Stem vond het incident woensdagavond omstreeks 20 uur plaats. Een bus van De Lijn kon in het Nederlandse Hulst niet doorrijden omdat er wagen stilstond te midden een kruispunt. De chauffeur kon niet rond de wagen rijden, waarop de chauffeur van de wagen uitstapte met een ijzeren staaf en de voorruit van de bus te lijf ging. De chauffeur op zijn beurt greep naar een brandblusser en spoot die in de richting van de man leeg. Vervolgens stapte de man opnieuw in zijn wagen en reed hij met gierende banden weg.

Getuigen bevestigen het verhaal aan de politie en ook de dashcambeelden van de bus zouden de feiten bevestigen, maar die worden nog onderzocht door de politie. Nog volgens het Nederlandse BN De Stem trof de politie omstreeks 20.45 de wagen in kwestie aan. In de wagen zaten een man en een vrouw uit Terneuzen. Zijn zijn opgepakt voor verhoor.

De chauffeur in kwestie raakte niet gewond en is donderdag al terug aan het werk.

Nog volgens De Lijn lijken beide incidenten geen verband te houden. “Dit is geen probleemlijn of -regio”, zegt de woordvoerder. “Om het veiligheidsgevoel van de reizigers te vergroten zullen we om en rond Hulst extra controleurs op pad sturen.”

Steekpartij

Het is het tweede incident in korte tijd in Hulst waarbij chauffeurs van De Lijn het moeten ontgelden. Vorige week vrijdag werd nabij Hulst een chauffeur van De Lijn neergestoken. Toen een groepje ruzie zochten met passagiers en op de ramen van de bus sloegen, sprak de chauffeur hen daarover aan. Hij vroeg hen om de bus te verlaten waarop één van de jongeren dreigde dat hij een mes op zak had en stak de chauffeur neer.

