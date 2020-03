Miljonair veroordeeld voor brutale moord op onschuldige man die hij verdacht van inbraak bij zijn dochter

Een Britse miljonair is schuldig verklaard aan doodslag. De man stond aan het hoofd van een burgerwacht, zo luidde de aanklacht tegen hem, en had daarmee een man gedood die hij verdacht van een inbraak bij zijn dochter. Volgens de rechtbank was het niet eens zeker dat de gedode man de dader was.

De sergeant-majoor van zijn burgerwacht. Zo werd Neil Elliott (44) uit het Britse Hartlepool de voorbije zes weken omschreven op zijn proces. Elliott is een bekende zakenman in zijn stad, waar hij een recyclagebedrijf van nul heeft doen groeien tot een groot bedrijf. Maar vorig jaar kwam de miljonair in opspraak toen in juni Michael Phillips (39) dood werd aangetroffen in diens woning. De man was brutaal om het leven gebracht. Hij had 50 verwondingen opgelopen, onder andere 15 gebroken ribben, breuken aan zijn schedel en zijn gezicht en een doorboorde milt en long.

Een dag eerder was hardhandig ingebroken bij de dochter van Elliott, en die was een grote zoektocht begonnen naar de dader. Hij reed met enkele vrienden door de straten en vroeg mensen of ze iets gezien hadden. “Diegene die ingebroken heeft in het huis van mijn dochter en haar auto gestolen heeft: je leven gaat veranderen. Geloof me”, had Elliott toen op Facebook gepost. Na het bekijken van camerabeelden had hij Phillips zien buitenkomen bij zijn dochter, en dus beschouwde hij hem als de dader.

Burgerwacht

In een Britse rechtbank stond Elliott de voorbije zes weken terecht omdat hij ervan verdacht werd aan het hoofd te staan van een burgerwacht, waarmee hij de man thuis is gaan opzoeken en vervolgens brutaal gedood heeft. “Meneer Elliott was de drijvende kracht achter de gebeurtenissen op 10 juni. Het is heel duidelijk dat ze die dag ernstig geweld wilden plegen”, zei de openbaar aanklager.

Elliott werd uiteindelijk vrijgesproken voor moord, maar wel schuldig verklaard aan doodslag. Zijn kompaan Lee Darby (32) werd wel veroordeeld voor moord. Ook Anthony Small (40) werd schuldig bevonden aan doodslag omdat hij volgens de rechtbank deel uitmaakte van de burgerwacht. Vier andere beschuldigden werden vrijgesproken. Zij kennen donderdag of vrijdag hun straf.

Opvallend is dat de rechtbank oordeelde dat er geen enkel bewijs was dat Phillips de inbreker was bij de dochter van de miljonair en dat hij vermoedelijk onschuldig was.