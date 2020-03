Corona en het Belgisch voetbal: “De bekerfinale gaat voorlopig gewoon door”

Ondanks de coronaperikelen gaat het voetbal in België voorlopig door zoals gepland. De bekerfinale op 22 maart tussen Antwerp en Club Brugge komt dus (nog) niet in gedrang.

“Wij staan constant in contact met gezondheidsexperts en het federale kabinet van Volksgezondheid’, zegt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. “Maatregelen zoals in Italië zijn in België voorlopig niet nodig. Wij vragen wel aan alle toeschouwers om de aanbevelingen van de overheid in acht te nemen. Dus: handen wassen en een match best fysiek overslaan als je je niet te best voelt.”

Ook bij de voetbalclubs werken ze zoveel mogelijk preventief, zoals bij Antwerp. “We hebben op de Bosuil voldoende alcoholgels geplaatst om de handen in te smeren, en hebben daar intern over gecommuniceerd”, zegt woordvoerder Dimitri Huygen. “Ook binnen het sportieve departement wordt daar rekening mee gehouden, en is de richtlijn om voorlopig geen handen meer te geven.”

Meeting

Een belangrijke vraag voor Antwerp is natuurlijk: wat met de bekerfinale van 22 maart? Die gaat voorlopig gewoon door, al is 50.000 mensen op de been brengen misschien niet ideaal in coronatijden. “Ik zeg wel: voorlopig”, aldus woordvoerder van de voetbalbond Stefan Van Loock. “Hier is geen procedure voor, dit is een uitzonderlijke situatie. Wij hebben van overheidswege nog niets gehoord, maar als zij van oordeel zijn dat het niet zal kunnen doorgaan, zullen we ons daarbij moeten neerleggen.”

Maandag staat een coördinatiemeeting op het programma, met de voetbalbond, Antwerp, Club Brugge, de stad Brussel, het Rode Kruis, noem maar op. “We gaan ervan uit dat de mogelijke impact van het coronavirus daar besproken zal worden”, aldus Antwerpwoordvoerder Huygen.