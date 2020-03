Dief wordt op heterdaad betrapt terwijl hij voor 2.000 euro aan brillen onder zijn T-shirt verstopt, maar kan toch vluchten

Het winkelpersoneel in een Tilburgse brillenzaak was erg alert toen een man met vreemd gedrag de winkel binnenstapte. Terecht, zo bleek niet veel later. De werknemers zagen immers hoe hij een groot aantal brillen onder zijn T-shirt verstopte en het op een lopen zette. De beelden dateren al van deze zomer, maar de politie is nog steeds naar hem op zoek en vraagt anonieme tips op het nummer 0800-7000.