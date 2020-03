Bölöni baalt om langdurige inactiviteit Gano: “Ik ben een belangrijke joker kwijt”

Slecht nieuws donderdagochtend op de Bosuil. Antwerp-aanvaller Zinho Gano (26) zal dan toch acht weken aan de kant staan. Bijgevolg geen bekerfinale voor de boomlange spits, en wellicht moet hij ook een streep trekken door Play-off 1. “Ik vrees dat zijn seizoen erop zit”, reageerde Bölöni.

Gano liep tijdens de training van 28 februari een knieblessure op. De schade leek zich te beperken tot enkele weken, maar uiteindelijk zal de Mechelaar toch een tweetal maanden aan de kant staan. “Ik vrees dat zijn seizoen erop zit”, aldus een gelaten Laszlo Bölöni tijdens zijn persbabbel. “Ik zal zéér tevreden zijn als Zinho toch vroeger kan terugkeren. Want hij is een belangrijke joker voor ons.”

Eigenlijk was Gano de enige back-up voor Dieumerci Mbokani. Met de Gouden Stier mag nu echt niets meer voorvallen. “We zullen naar andere oplossingen op zoek moeten om Mbokani af te lossen. Amara Baby heeft een beetje dezelfde stijl als Gano. En er is ook nog de jonge Ruben (Geeraerts, red).”

Baby stond dinsdag in de spits in de oefenpot tegen tweedeklasser Union SG (1-2 verlies). Een geslaagde test? “Zijn wilskracht kon me bekoren, maar echt succesvol was hij in zijn nieuwe rol nog niet.” Als het echt moet kan Bölöni Kevin Mirallas nog uitspelen als diepste man, maar dat ziet de Roemeen anders. “Voor mij is Kevin een flankspeler of een hangende spits, maar geen nummer 9.”

Decompressie

Met nog twee matchen te gaan is Antwerp al zeker van deelname aan Play-off 1. Een opportuniteit dus om enkele sleutelpionnen rust te gunnen richting de bekerfinale en de nacompetitie. “Ik ga enkele wijzigingen doorvoeren, maar de impact zal minder groot zijn dan vorig seizoen.”

Ook toen gooide Bölöni zijn ploeg door schorsingen om. Onder meer Van Damme, Haroun (geschorst) en Mbokani ontbraken in de resterende twee wedstrijden voor de Play-offs. Wissels die een zware impact hadden, want RAFC pakte 0 op 6 tegen Charleroi (1-2) en Kortrijk (2-0). “Er was een gebrek aan automatismen. En ook de psychologische factor heeft toen meegespeeld.” Vreest Bölöni voor een nieuwe vorm van decompressie? Dat kan ons opnieuw overkomen. We blijven tenslotte mensen. Ik ga alleszins met mijn spelers samenzitten om een terugslag te vermijden.”

Om af te ronden had Bölöni nog een boodschap voor enkele jongens die zich stilaan moeten bewijzen. “Ik hoop dat zij die hun kans krijgen, ook iets laten zien. Hoewel we al veel matchen speelden, deed ik vaak een beroep op dezelfde jongens. Net omdat er nog steeds enkele spelers zijn die me nog altijd niet overtuigd hebben.”