Italiaans dorpje ziet plots wijn en geen water uit de kraan komen

Het is niet enkel corona en kwel in Italië. Inwoners van het stadje Castelvetro di Modena in het noorden van Italië woensdag zagen plotsklaps wijn en geen water uit de kraan komen. Dit heeft de plaatselijke krant Il resto del Carlino donderdag gemeld.

Dat de inwoners van het stadje 200 km ten zuidoosten van Milaan ineens rode Lambrusco van de kraan kregen had te maken met een technische fout in de interne pijpleidingen van het plaatselijke wijnhuis Cantina Settevetro. Wijn die naar de bottelarij moest kwam per ongeluk in de hoofdwaterleiding van Castelvetro di Modena terecht.

Het wijnhuis verzekerde op Facebook dat er geen risico’s voor de hygiëne en de gezondheid waren, en verontschuldigde zich voor “mogelijk ongemak”.

Ook op Facebook stelde het stadsbestuur eveneens gerust. Het beklemtoonde dat het probleem snel opgelost raakte. Volgens de Il Resto del Carlino was het probleem “op een goed uur” van de baan.