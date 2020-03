Indiase bende verkrachters wordt op 20 maart opgehangen: “Alles heeft een einde”

Vier mannen die veroordeeld zijn voor groepsverkrachting en moord op een 23-jarige vrouw, zullen op 20 maart opgehangen worden. De Indiase rechtbank heeft dit besloten nadat het donderdag nieuwe doodvonnissen had uitgeschreven. Dat melden advocaten die betrokken zijn bij de zaak.

Seema Kushwaha, de advocaat van de ouders van het slachtoffer, bevestigde de datum van de executie. “Alles heeft een einde”, zei Asha Devi, de moeder van het slachtoffer. “Ze zullen eindelijk op die datum worden opgehangen. Tot dat gebeurt, zullen we blijven vechten.”

De 23-jarige vrouw werd in de nacht van 16 december 2012 verkracht en geslagen door vijf mannen en een minderjarige op een bus. Ze stierf bijna twee weken later aan haar verwondingen in een ziekenhuis van Singapore.

Van de zes aangeklaagden, werd er een dood aangetroffen in zijn cel. De verkrachter die ten tijde van het misdrijf minderjarig was, werd in 2015 na drie jaar in een her­op­voe­dings­ge­sticht vrijgelaten. De vier andere mannen - Pawan Gupta, Vinay Sharma, Mukesh Singh en Akshay Singh - werden in september 2013 door de Indiase rechtbank ter dood veroordeeld. De doodstraf werd in mei 2017 door het hoogste gerechtshof van het land bevestigd.

De Indiase rechtbank heeft sinds 7 januari driemaal doodvonnissen uitgegeven met een datum voor de ophangingen. De vorige data werden opzij geschoven toen de advocaat van de veroordeelde met meerdere petities de rechtbank benaderde. Hij pleitte ook voor genade bij de president van India. Het laatste verzoek om genade voor Pawan Gupta werd woensdag afgewezen.

De misdaad van 2012 zorgde voor meerdere massaprotesten in binnen- en buitenland.