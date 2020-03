Man gewapend met mes verschanst zich in appartement in Eigenbilzen

Bilzen -

Het kerkplein in Eigenbilzen (Bilzen) is afgesloten door de politie, omdat een man gewapend met een mes zich in een appartement verschanst. Verschillende politieploegen zijn sinds donderdagmiddag ter plaatse om de situatie in te schatten en de toestand onder controle te houden. Speciale eenheden van de politie zijn opgeroepen voor een interventie.