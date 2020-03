Brussel in top vijf van Europese economische regio’s

Brussel - Het bbp per inwoner - een maatstaf voor de economische activiteit - is in Brussel één van de hoogste van de EU. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat voor 2018. De vele pendelaars die in Brussel komen werken, stuwen het bbp in de hoofdstad omhoog.

Het bbp per capita is een maatstaf voor economische activiteit. Het zegt volgens Eurostat weinig over de welvaart van de bevolking.

Een andere cijfer is het bbp per werknemer, een maatstaf voor de productiviteit. Ook hier scoort Brussel goed, met een vierde plaats. Brussel werd in 2018 enkel voorafgegaan door de Ierse regio’s Southern en Eastern & Midland en door Luxemburg. Na Brussel volgen Île de France in Frankrijk, Waals- en Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Luxemburg op één

De regio met het hoogste bbp per capita in de EU in 2018 was Luxemburg (263 procent van het Europees gemiddelde), gevolgd door Southern (225 procent) en Eastern & Midland (210 procent) - beiden Ierse regio’s. Op plaats vier staat het Brussels gewest (203 procent), gevolgd door Hamburg (197 procent) en Praag (192 procent).

Het bbp per capita van Vlaanderen in 2018 bedroeg volgens de Eurostat-cijfers 120 procent, en in Wallonië 85 procent. In Vlaanderen scoort enkel Limburg (96 procent) onder het Europees gemiddelde, in Wallonië is dat voor alle provincies het geval, met uitzondering van Waals-Brabant.