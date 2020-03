Stubru-dj krijgt werkstraf na aanvaring met politie in Sportpaleis

Antwerpen -

Faisal Chatar (29) is woensdag veroordeeld tot een werkstraf. De Stubru-dj kwam drie jaar geleden in aanvaring met de Antwerpse politie na een show in het Sportpaleis. Daarbij raakte één van de agenten gekwetst aan zijn elleboog. Chatar beschuldigde de agenten in de media van een te hardhandig optreden, maar daar had de rechtbank geen oren naar.