Griekse oproerpolitie zet “potentieel dodelijke” traangasgranaten in bij onlusten aan Turkse grens

De Griekse oproerpolitie heeft de voorbije dagen aan de Grieks-Turkse grens gebruik gemaakt van “potentieel dodelijke” traangasgranaten om te verhinderen dat duizenden migranten het land binnengeraakten. Dat zegt het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat donderdag.

Daarbij schuilt het gevaar niet in het traangas op zich, maar in het projectiel dat wordt gebruikt om het gas te verspreiden. Dat heeft een grote metalen kop met scherpe punt, waarin heel wat kinetische energie zit, bedoeld om het projectiel over grote afstand te kunnen schieten. Volgens Bellingcat heeft de combinatie van die kinetische energie en de scherpe punt mogelijk een dodelijk effect.

Het onderzoeksnetwerk heeft geen foto’s van Griekse ordediensten die dergelijke munitie gebruiken. Wel heeft het een foto publiek gemaakt waarop een gemaskerde man achter een Griekse agent te zien is, bezig met het laden van zo’n traangasgranaat.

Turkije verleent migranten op weg naar de Europese Unie sinds vorig weekend vrije doorgang. Griekenland houdt hen echter tegen aan de grens. De oproerpolitie grijpt daarbij hardhandig in. Turkije beschuldigde Griekenland er woensdag van het vuur te hebben geopend op migranten. Twee zouden daarbij het leven hebben gelaten, iets wat Athene afdoet als ‘fake news’.

Francesco Rocca, voorzitter van de Internationale Rodekruisfederatie, deed donderdag een oproep om de menselijke waardigheid van de migranten die aan de Grieks-Turke grens vastzitten, te respecteren.