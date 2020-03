Greta Thunberg voert Belgische klimaatjongeren aan: “EU moet uitstoot verminderen in 2020”

Greta Thunberg (17) voerde donderdag voor het eerst actie met klimaatjongeren in Brussel. De Zweedse klimaatactiviste was woensdag ook al in België, nadat ze was uitgenodigd door de Europese Commissie om de voorstelling van de nieuwe Europese klimaatwet bij te wonen. “Dit is capitulatie”, klonk het over de nieuwe wet in een open brief. Thunberg roept de Europese klimaatministers op om niet alleen na te denken over klimaatdoelstellingen voor de toekomst, ze wil ook dat de Europese uitstoot nog dit jaar vermindert.