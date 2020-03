Ivoriaanse president Ouattara verrassend geen kandidaat voor derde termijn

De Ivoriaanse president Alassane Ouattara heeft donderdag een einde gemaakt aan maandenlange speculaties over zijn toekomst: hij zal geen kandidaat zijn voor een derde termijn bij de presidentsverkiezingen van eind oktober. Dat heeft hij donderdag zelf aangekondigd in hoofdstad Yamoussoukro.

“Ik kondig u plechtig aan dat ik beslist heb de macht over te dragen aan een nieuwe generatie”, zei Ouattara in een toespraak voor de parlementsleden van Assemblee en Senaat. De aankondiging kwam er op het einde van een toespraak die dertig minuten duurde, en na afloop kreeg de president van de parlementsleden een lang applaus.

Voorlopig heeft enkel de vroegere rebellenleider Guillaume Soro zich aangemeld als kandidaat. Hij woont momenteel in Frankrijk. Er loopt een aanhoudingsbevel tegen de man in Ivoorkust. Oud-president Henri Konan Bédié, die 86 zal zijn bij de verkiezingen op 30 oktober, heeft al aangegeven dat hij niet uitsluit zich kandidaat te stellen.

Ook Laurent Gbagbo heeft nog geen duidelijkheid gegeven over zijn plannen. Na de verkiezingen van 2010 kwam het tot een burgeroorlog tussen aanhangers van Gbagbo en Ouattara. Bij geweld tussen de twee kampen vielen ruim 3.000 doden.

De 78-jarige Ouattara werd verkozen in 2010 en 2015. Eerder had de man gezegd dat hij kandidaat zou zijn als twee van zijn grote politieke rivalen, Gbagbo en Bédié, ook kandidaat zouden zijn, hoewel de grondwet meer dan twee termijnen verbiedt. Het politieke klimaat in Ivoorkust is gespannen voor de parlementsverkiezingen van oktober. De laatste verkiezingen, in 2018 voor gemeente en regio, werden gekenmerkt door geweld en fraude.