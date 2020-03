22 leerlingen in Wevelgemse klas van besmette juffrouw worden gescreend op coronavirus

Wevelgem - De 22 leerlingen van de Wijnbergschool in Wevelgem van wie de juffrouw besmet bleek te zijn met het coronavirus leken zich weinig aan te trekken van de hetze. ’s Morgens vertrokken ze voor een uitstap richting Brugge.

Bij hun aankomst thuis, werden ze opgewacht door een arts van het AZ Delta. In de pastorie van de nabijgelegen kerk Onbevlekt Hart van Maria werden de jongens en meisjes een voor een bij de dokter geroepen voor een kort gesprek. “Hij luisterde naar hun eventuele klachten en symptomen”, zegt directeur Hans Van de Moortele. “Daarna werd de beslissing gemaakt of er een staaltje moest worden genomen om te testen op corona.”

Nadat de leerlingen aan de beurt kwamen, mochten ook de twintigtal leden van het schoolteam bij de arts gaan. Opvallend zo’n screening, want het Agentschap Zorg en Gezondheid raadt dat af. “Het is een initiatief in overleg met de gemeente en artsenkring”, aldus de directeur. “Het Agentschap is dan wel geen voorstander van zulke preventieve screenings, want dat kan een gevoel van valse veiligheid geven. Wij zijn alleszins blij dat een arts gratis wil komen screenen.”

Geen paniek was het devies van de schooldirectie. Uiteindelijk daagden toch 39 leerlingen van de school donderdagochtend niet op - dat is een zevende van het totale aantal. In veel gevallen stuurden de ouders een mail waarin ze spraken van een voorzichtigheidsmaatregel. Die kinderen zouden dus niet ziek zijn.

De school was wel klaar voor de vele vragen van de ouders. Zo stond de preventieadviseur aan de schoolpoort om vragen van bezorgde ouders te beantwoorden. “De meeste ouders waren kalm, maar waakzaam en bezorgd”, zegt directeur Hans Van de Moortele. Hij sprak zelf de leerlingen van het vijfde leerjaar toe die met de bus op uitstap gingen.

Ze blijven hameren op het advies dat ze eerder al gaven. Zo zetten ze sterk in op handhygiëne. “De leerlingen wassen hun handen 6 tot 7 keer per dag”, klinkt het. “We raden hen ook aan hun handen te wassen voor ze thuis vertrekken en voor ze de school ‘s namiddags weer verlaten.”