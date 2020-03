Vliegtuigpassagiers moeten keuze maken: uitstappen of 2 weken in quarantaine door coronavirus

Het coronavirus houdt de hele wereld in de ban en begint meer en meer te wegen op het dagelijkse leven. Afgelopen week moesten vliegtuigpassagiers van een vlucht uit het Israëlische Tel Aviv naar Berlijn een keuze maken: naar Duitsland reizen en twee weken in quarantaine belanden bij terugkomst, of onmiddellijk afstappen en thuisblijven. Israël neemt maatregelen nadat er tien gevallen van het coronavirus zijn ontdekt in het land. In Duitsland staat de teller intussen op 240 besmettingen.