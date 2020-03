Weyts wil scholen verplichten officiële namen studierichtingen te gebruiken: “Weg met zotternijen als Latijn-Skaten”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil secundaire scholen verplichten de officiële benamingen van de studierichtingen te gebruiken. Nu bestaat die verplichting niet en dat leidt tot een “opbod en concurrentie” en soms ook tot “zotternijen”.

Het complexe studieaanbod transparanter en rationeler maken. Dat was één van de grote doelstellingen van het akkoord over de modernisering van het secundair onderwijs. Symbool voor die transparantie is de matrix of het overzichtelijke schema waarin alle richtingen gerangschikt zijn volgens studiedomein, onderwijsvorm en finaliteit.

Maar links en rechts zijn er secundaire scholen die uitpakken met (nieuwe) studierichtingen die niet in die matrix lijken te passen. Zo verwijst N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls naar een school in Oostende die in de toekomst de optie “Latijn-Skaten” wil aanbieden. De school biedt ook richtingen als Latijn-Edusport en Latijn-CLIL aan. “Stuk voor stuk studierichtingen die niet in de matrix secundair onderwijs van de tweede graad zijn terug te vinden”, zegt Daniëls.

Verplichting

Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts zijn scholen niet verplicht de officiële benamingen van de studierichtingen te gebruiken. En daar wil de N-VA-minister graag verandering in brengen. Nu is er namelijk een soort “opbod en concurrentie” aan de gang tussen de scholen om leerlingen aan te trekken. Dat leidt soms tot “zotternijen”.

“Het lijkt me zinvol om daar paal en perk aan te stellen. Ik ga daarom een regelgevend initiatief nemen om secundaire scholen te verplichten om bij hun informatieverstrekking de officiële benamingen van studierichtingen te gebruiken”, aldus Weyts. “Dat in combinatie met de introductie van één overzichtelijke tabel met studierichtingen zal de transparantie van het studie-aanbod verhogen”, zegt de N-VA-minister.