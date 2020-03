Vorig jaar bij AA Gent, volgend jaar bij Real Madrid? Alexander Sørloth maakt plots geweldige indruk in Turkije

Kent u Alexander Sørloth nog? Vorig jaar huurde AA Gent de aanvaller na nieuwjaar van Crystal Palace. Na een sterke start, deemsterde de Noor in de Play-offs weg. Dit seizoen vergaat het hem veel beter. Sørloth is momenteel de onbedreigde topschutter in de Turkse eerste klasse. Hij scoorde al 19 keer in 23 wedstrijden voor zijn club Trabzonspor.