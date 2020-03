Oudste piramide van Egypte opnieuw open na renovatie

De piramide van Djoser in het Egyptische Sakkara heeft donderdag opnieuw haar deuren geopend voor het publiek, nadat ze meerdere jaren gesloten was voor renovatie. De 4.700 jaar oude piramide bevindt zich in het zuiden van Caïro en wordt beschouwd als de oudste piramide van Egypte.

“We openen vandaag opnieuw de deuren van de oudste piramide van Egypte na haar renovatie”, zei Khaled el-Enany, minister van Oudheden en Toerisme, donderdag tijdens een ceremonie aan de voet van de bekende piramide. De renovatie van het monument was in 2006 van start gegaan, en zouden in totaal 104 miljoen Egyptisch pond (6 miljoen euro) gekost hebben.

De piramide ligt 20 kilometer ten zuiden van Caïro en domineert de grote necropolis in de regio van Memphis, de eerste Egyptische hoofdstad. Het ongeveer 60 meter hoog monument werd in 2.700 v.Chr. gebouwd door de architect Imhotep. Het gaat om de eerste trappiramide uit de tijd van farao’s, maar ook om het eerste familiegraf. Djoser was de eerste farao die deze praktijk invoerde.