Al minstens 27 doden door noodweer in Brazilië

De zware overstromingen en aardverschuivingen in Brazilië hebben al aan minstens 27 mensen het leven gekost, meldde de brandweer donderdag. Volgens meerdere media zijn er in de staat Sao Paulo aan de zuidoostkust zowat 20 mensen vermist.

De regio van havenstad Santos werd dinsdag door heftig noodweer getroffen. Op twaalf uur tijd viel er meer regen dan wat voor de hele maand maart werd verwacht. Daarnaast werden de steden Guarujá en Sao Vicente zwaar getroffen. Ook woensdag regende het nog in de staat Sao Paulo, maar niet meer zo fel.

In de stad Rio de Janeiro in de gelijknamige staat kwamen afgelopen weekend minstens vijf mensen om bij een onweer. Zware regenval is normaal in Brazilië in deze periode van het jaar.