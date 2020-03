Daar zijn de buxusrupsen weer: plaag keert dit jaar vroeger terug

De buxusrupsen, die buxusplanten beschadigen, zijn dit jaar al vroeg actief in België. “Dat heeft te maken met de warme temperaturen”, zegt Greet Riebbels, woordvoerster van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). “We hebben geen vriestemperaturen gehad, dus ze zijn vroeger terug.”

De buxusrupsen beschadigen de buxusplanten gewoonlijk vanaf april, maar dit jaar zijn ze al vanaf maart op de planten te spotten. Volgens de woordvoerster van ILVO heeft dit te maken met de zachte temperaturen van deze winter. “De rupsen groeien en vervellen gewoonlijk rond deze periode, om eind mei te verpoppen. Begin juni worden het dan buxusmotten. Zij leggen eitjes en de cyclus kan zo herbeginnen”, legt Jochem Bonte, een insectenexpert bij ILVO, uit. Volgens de expert zijn er zo twee generaties buxusmotten per jaar in ons land.

Voorlopig kunnen de rupsen al handmatig verwijderd worden, maar insecticiden zijn volgens de twee ILVO-medewerkers nog niet van nut. “Het is nog te vroeg”, zegt Riebbels. “Alle rupsen moeten actief zijn voor je ze met insecticiden gaat bestrijden.”

Ook Bonte is het daarmee eens: “Als je de rupsen nu al chemisch gaat bestrijden, ga je slechts een beperkt deel van de populatie raken. Dan ben je beter om af te wachten of de buxusplanten te snoeien (zolang het niet vriest). Door de buxus vroeg in het voorjaar te snoeien haal je zowel de actieve als de overwinterende rupsen weg.”

“Als je de buxusrupsen pas vanaf april begint te behandelen, kan je ze allemaal in één keer weghalen”, zegt Bonte. De expert wijst erop dat professionelen verschillende selectieve middelen kunnen gebruiken die “enkel de rupsen behandelen” en andere insecten, zoals bestuivers, met rust laten. “De afwisseling in chemische producten is ook belangrijk”, zegt Bonte. “Als je altijd dezelfde chemische middelen gebruikt, ontwikkelen de rupsen een resistentie.”

Volgens Bonte zou het vroegtijdig uitkomen van de rupsen niet betekenen dat de plaag dit jaar groter zal zijn dan anders. “Het zou wel kunnen dat er in plaats van twee generaties buxusmotten, drie generaties zullen zijn, op voorwaarde dat de temperaturen in het najaar niet te snel dalen.” Deze derde generatie zou een negatief effect kunnen hebben, maar het zou volgens de expert ook positief kunnen uitdraaien. “Als de derde generatie niet helemaal kan ontwikkelen, zal deze afsterven en zullen we dan weer minder rupsen hebben.” Volgens Bonte valt er dus niets te voorspellen. “Alles hangt af van de temperaturen.”